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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة دسوق السبت المقبل الموافق 8 يناير الجاري.

 

وذكرت هندسة دسوق خلال بيانها، أن المناطق المتضررة هي المحكمة، المرور، شارع الإستاد، قرية دمنكة، أبو مندور، المندورة، اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

 

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وفي سياق متصل، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، استكمال الأعمال التمهيدية بمربع المحكمة ومساكن مكة وشارع مستشفى فيصل وشارع عبدة زعلوك والبحيرى استعداداً للرصف الخطة الاستثمارية لعام 2021 /2022م.


كما تابع أحمد عيسى، والمحاسب أحمد سلطان، نواب رئيس المركز والمدينة وبحضور رئيس حى شمال أشرف داود والإدارة الهندسية قسم المشروعات المهندس اشرف سعود والمتابعة الميدانية متابعة استكمال الأعمال التمهيدية بمربع المحكمة ومساكن مكة وشارع مستشفى فيصل استعداد للرصف وبدء رفع المناسيب وفرد طبقة السن والتأكد من صلاحية البينة التحية من مياه وصرف وغاز، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021 /2022م.

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