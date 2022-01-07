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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 5000 كارت خدمات على أسر الشهداء والمصابين بسيناء .. الأحد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم توفير 5000 كارت خدمات ( بطاقة تكريم ) لتوزيعها على أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير حياة كريمة لكل المصريين وخاصة أبناء شمال سيناء.

وأكد الدكتور محافظ  شمال سيناء أنه سيتم توزيع كروت الخدمات على أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بالعريش اعتبارا من يوم الأحد المقبل .


وأشار المحافظ إلى أن مستحقى الكارت طبقا لتعليمات صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم التابع لمجلس الوزراء هم : أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود ( الوالدان والأرمل والزوج والأولاد ) ، ومصابى العمليات الحربية / الارهابية / الأمنية .. حيث يتم منح بطاقة تكريم واحدة لمن له أكثر من شهيد / ضحية / مفقود ، واذا كان المصاب ابن شهيد / ضحية تصدر له بطاقة تكريم مصاب .

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وأضاف "شوشة"، أن حالات عدم الاستحقاق هى : الأرمل / الأرملة حال زواج أى منهما ، وأى من المستفيدين حال إدراجه ضمن قوائم الكيانات الارهابية وفقا للقانون . 

وأعلن محافظ شمال سيناء أن هناك عدة خدمات مقدمة من خلال بطاقات التكريم لأسر الشهداء والمصابين .. ومن بينها : اعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والأمنية من كافة المصروفات بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الرسمية والمتميزة للغات ، واستثنائهم من شرط الكثافة عند الالتحاق أو التحويل للمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة ( عربى – لغات ) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية واعفائهم من كافة المصروفات الخاصة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة ( عربى – لغات ) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية .

وأكد أنه سيتم إعفاء أسر الشهداء من المصروفات الخاصة بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية بنسبة 50 % ، واستثناء الأرامل من قواعد الندب والنقل والحاقهم بأقرب مقر لمحال إقامتهم ، وادراج أرامل وآباء وأمهات وأبناء الشهداء والمصابين ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشيح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية. 

وأفاد بتقديم الخدمات الصحية للأسر بالمجان بالمستشفيات العامة بالمحافظات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى والقوات المسلحة والشرطة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة ، وحصول المستفيدين على الخدمات ( بطاقة الخدمات المتكاملة – الأطراف الصناعية السيارات المجهزة - تكافل وكرامة ) ، وكذلك الحصول على تخفيض قدره 50 % من أجرة السفر بالدرجات العادية بالسكة الحديد ومن قيمة اشتراكات قطارات مترو الأنفاق ، وكذا تخفيض بقيمة 15 % للرحلات الداخلية بالطائرات. 

ونوه بتوفير الاشتراكات والتجديد المجانى في مراكز الشباب والنوادى والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، الدخول المجانى لقصور وبيوت ومكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة بجميع المحافظات ومنحهم تخفيضا بنسبة 50 % على كافة اصدارات النشر العام للهيئة االمصرية للكتاب ومنافذ بيع الهيئة العامة لدار الكتب والهيئة العامة لقصور الثقافة .. مع تخفيض بنسبة 10 % على الموسوعات والمجلات الصادرة ، ومنح الدخول المجانى لجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار ، وتوفير الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها .
ومن جانبه أشار على غيط، مدير عام التضامن الاجتماعى، إلى تسليم البطاقات الخاصة بالمستحقين يوم الأحد المقبل ، وأنه بالنسبة للمقيمين خارج المحافظة فسيتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية لتوزيعها عليهم، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تيسيرا عليهم.

شمال سيناء كارت خدمات بطاقة تكريم أسر الشهداء والمصابين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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