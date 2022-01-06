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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قالوا لأبويا هنموت ابنك..النائب إيهاب رمزي: تلقيت تهديدات بالقتل خلال حكم الإخوان..فيديو

النائب ايهاب رمزي
النائب ايهاب رمزي

قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بيتي ومكتبي اتحرقوا في فض رابعة ولما دخلت مجلس الشعب شوفنا أيام سودة في المجلس".

 

وأضاف إيهاب رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن “كلمة مضطهد كانت قليلة وكانت سنة سودة ولما كنت بقدم طلب كان هناك تعمد لرفضه ويتعمدوا عدم إتمامه تماما”.

 

وتابع إيهاب رمزي، أنه لما اجي اقول كلمة “يهيجوا عليا واقعد متتكلمش وتهديدات بالقتل حتى من النواب نفسهم”.

 

ضدهم بجميع المجالات

وأشار النائب إيهاب رمزي إلى أنه خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية “قالوا لابويا في المنيا ابنك هنموتو لأن انا كنت ضدهم بجميع المجالات”.

 

جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابية مجلس النواب الإخوان لجنة الشئون الدستورية

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