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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب إيهاب رمزي: تقنين الكنائس مع بنائها وليس منعها.. فيديو

النائب ايهاب رمزي
النائب ايهاب رمزي

قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن “مصر اتغيرت وأصبحنا في مصر الجديدة في كل حاجة حتى في إصدار القوانين”.

 

وأضاف إيهاب رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري” أنه كان هناك إرادة سياسية لتنفيذ قانون “تقنين الكنائس"، مشيرا إلى أن القانون مع بناء الكنائس وليس منعها.

 

وتابع إيهاب رمزي، أن تقنين الكنائس سيوجد حرية في بناء الكنائس، وسيعمل على تقنين الأوضاع. 

 

أقول كلمة بالبرلمان

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أنه بعد حادث بورسعيد عام 2012 كان لي الدور أن أقول كلمة بالبرلمان، فكل أعضاء البرلمان هاجوا وقالوا “ايهاب رمزي لا عشان ادعوا أني محامى الفلوس”، وجابوا نائبة تاني مسيحية عشان تتكلم ولكن تم رفضها أيضا. 

 

مصر الجديدة مجلس النواب البرلمان بورسعيد كلمة السر

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