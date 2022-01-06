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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عايشين في وهم.. خالد الجندي: راقصات بتطلع تقول ربنا موفقني

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين يحتاجون إلى التوبة من الناحية التطبيقية، مشيًا إلى أن هناك خللا في التطبيق والبعض يظن أن الله مادام لم يبتليه فهو راض عنه.

 

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي": راقصات تطلع تقول متصالحة مع ربي وربنا موفقني هذا وهم يعيشون فيه.

 

قال الشيخ رمضان عبدالرازق العالم الأزهري إن التوبة علم وحال وعمل، أما العلم فعلم الإنسان بضرر الذنب وكونه حجاب بينك وبين المحبوب، مشيرا إلى أن  ضرر الذنب هو التألم من الذنب والندم.

 

وأضاف خلال برنامج " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" : إذا جاء الحال أثمر العمل ترك الذنب، والإقبال على الصلاح، وهذا ما قاله الإمام ابو حامد الغزالي.

 

وتابع: نريد أن نعرف الوجه الحقيقي للتوبة والبعض يظن التوبة دمعة نزلت وسرعان ما يعود مرة أخرى للذنب ، من أراد أن يرى الوجه الحقيقي للتوبة فليقرأ سورة التوبة.

 

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن السلفيين لم يتربوا على التعددية الفكرية، أما علماء الأزهر فمنذ الصغر يتربون على التعددية الفقهية

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "السلفيون لم يدرسوا دلالات الالفاظ والكلمات فى القران الكريم، وبالتالى يخرجون باراء فقهية غريبة، ومخالفة للدين الحنيف"

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن السلفيين أجانب في الفقه ولا يعرفون دلالات الكلمات والألفاظ والأحكام، ولا المجاز في اللغة ولا يعترفوا بالمجاز في القرآن الكريم، ويعانوا من ضيق أفق، منوهًا بأن المجاز في القرآن يعني صرف اللفظ عن حقيقته، فهل قول الله سبحانه وتعالى:" إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ"، فهل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقترض من العبد
 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون السلفييين الأزهر

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