وفاة مخرج "قمر الورق" الأمريكي بيتر بوجدانوفيتش عن عمر يناهز 82 عاما

توفي المخرج والممثل والمنتج الأمريكي بيتر بوجدانوفيتش الصربي الأصل في منزله بـ لوس أنجلوس اليوم الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

وذكر موقع فيلم الأمريكي المتخصص في الأفلام مع دخول عام 2022 وبعد أسبوع من وفاة الممثلة الأمريكية الكوميدية والمغنية والمؤلفة والشخصية التليفزيونية البارزة.بيتي ماريون وايت لودين قبل أيام من عيد مولدها المئة، حيث ولدت في 17 يناير 1922.

توفي المخرج الأسطوري بيتر بوجدانوفيتش عن عمر يناهز 82 عامًا ، وفقًا لابنته أنتونيا بوجدانوفيتش.

وأشار الموقع إلى أنه توفي بسلام لأسباب طبيعية في وقت مبكر من صباح يوم الخميس في منزله في لوس أنجلوس،بعد عقود من المساهمات التي لا تقدر بثمن في الفنون.

وعمل بوجدانوفيتش كمخرج وكاتب وممثل ومنتج وصحفي سينمائي وناقد ومؤرخ سينمائي، ربما اشتهر بوجدانوفيتش بإخراج العديد من كلاسيكيات السينما في السبعينيات وتوسيع مسيرته المهنية الناجحة طوال الثمانينيات، والتسعينيات ، وحتى المساعدة في إكمال العمل النهائي لأورسون ويلز ، "الجانب الآخر من الريح" ، والذي صدر أخيرًا في عام 2018.

في السبعينيات فقط ، قدم "عرض الصور الأخير" ، "ما الأمر ، دوك" ؟، "و" قمر الورق "تبرز بعضًا من أفضل أعماله المطلقة ، والتي يستمر تعليقها جميعًا والاحتفال بها ودراستها من قبل عشاق الأفلام حتى يومنا هذا.

رشح لجائزة الأوسكار والفائز بالعديد من الجوائز المرموقة التي تشمل "بافتا" -جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام ‏ - وجائزة مجمل الأعمال على عن التاريخ المهني، والعديد من الجوائز الكبرى في العديد من المهرجانات السينمائية (آخرها، جائزة فينيتزاي كلاسيكي في مهرجان البندقية السينمائي 2018)، وجائزة جرامي، سيتم دفن بوجدانوفيتش بعد إلقاء النظرة الأخيرة له.