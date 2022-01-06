نائب: لا يوجد تفرقة بين مسلم ومسيحي بالبرلمان المصري.. فيديو

قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تمثيل المسيحيين بالبرلمان الحالي وصل إلى نسبة 25%، مؤكدا أن تلك النسبة تعد أكبر نسبة تمثيل في تاريخ البرلمان المصري.

وأضاف إيهاب رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن النواب المسيحيين كان لهم دور فعال في المشاركة، مشيرا إلى أنه “محدش بيفكر ده نائب مسيحي وده نائب مسلم والبرلمان تعبير مميز للجمهورية الجديدة”.

وتابع إيهاب رمزي، "أنه لما نيجي نطلب كلمة، أو طلب احاطة وقانون ومناقشات عامة مفيش حاجة تحت قبة البرلمان ده نائب مسيحي وده نائب مسلم فالنائب يتمثل شعب مصر

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وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أنه ببرلمان 2012 كان ترتيبي في الكلمة يصل إلى 360، ولما كنت بطلب كلمة بعد خناق كانوا بيقولولي أقعد متتكلمش".

خلال العقود السابقة

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه خلال العقود السابقة “لو تم عرض جزء من قداس العيد على التليفزيون المصري كنا بنسقف ومكناش مصدقين أنه ممكن يتذاع”.