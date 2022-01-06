نيكول سابا: لم أرتبط بـ ياسر جلال.. ولا خلاف مع نسرين طافش..فيديو

نفت الفنانة نيكول سابا، شائعة ارتباطها بالفنان ياسر جلال ، قائلة: "ياسر جلال زميل عزيز ونجم كبير واشتغلنا معا في مسلسل "نور .. مريم “.



وقالت نيكول سابا في حوارها في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس"،: "قرأت أخبارا كثيرة أنذاك أنني مرتبطة بالفنان ياسر جلال وتلك شائعة لا أساس لها من الصحة".

وتابعت نيكول سابا: "لم أتقابل مع ياسر جلال في أي مكان عام كي يتخيل البعض أني على علاقة بـ ياسر جلال".

وأكملت نيكول سابا: "لا خلاف بيني وبين الفنانة نسرين طافش وهي اشتغلت مع زوجي في مسلسل ولا مشكلة بيني وبينها".

وتابعت نيكول سابا: "لا توجد شفافية بين الفنانات اللبنانيات مثل الشفافية المتواجدة بين الممثلات المصريات".