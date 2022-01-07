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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اتحرق مكتبي.. نجيب جبرائيل يكشف عن الفترة الصعبة بحكم جماعة الإخوان.. وملف تقنين الكنائس.. فيديو

نجيب جبرائيل، رئيس
نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان

قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن فترة حكم جماعة الإخوان الأرهابية، تم محاصرة الجمعية حتى 8 مساءا، مؤكدا انه  قمت بعمل  مداخلة مع أحد الإعلاميين وطلعنا بممر أمن".

 

وأضاف نجيب جبرائيل، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه عندما ألقيت  محاضرة بمطرانية المنوفية ولما خرجت لقيت تكسير لمرايات العربية واتحرق مكتبي قبل كدة وكانت سنة صعبة".

 

وتابع نجيب جبرائيل، أن احنا في 2022 مجلس الوزراء اصدر قرار لـ 2220 كنيسة لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أنه كان هناك كنيسة بقالها 43 سنة لم تحصل على ترخيص".

 

نين أوضاع 2220 كنيسة

وأشار  رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلى أنه تم تقنين أوضاع 2220 كنيسة منذ عام  2016 وهو لم يحدث من قبل. 

 

 

حقوق الإنسان الاتحاد المصري الإخوان الإرهابية مجلس الوزراء جماعة الإخوان

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