عدلي القيعي:رحيل موسمياني عن الأهلي وارد عقب نهاية كأس العالم للأندية

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي ، أن رحيل بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وارد عقب نهاية كأس العالم للأندية .

وقال القيعي عبر برنامج كلك وكتابة على قناة الأهلي :" عقد بيتسو موسيماني ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والنظر في تجديد تعاقده سيكون عقب كأس العالم للأندية.



وأضاف :"مبدأ رحيل كهربا موجود، والأطراف كلها ترى أن الأمر فرصة جيدة لإعارته 6 أشهر، وربما تعيده للمشهد ويُصبح أكثر قناعة للجميع".

وتابع: "ولكن الأمر لم يتم بشكل نهائي حتى الآن، وهذا نظام الأهلي، الجماهير ربما تحب لاعب معين وتحب أن تراه في الملعب، وهذا أمر طبيعي".

واختتم: "ولكن إدارة الأهلي لا تسير وفق أهواء الجماهير، هذا هو نظام الأهلي، ولو أن البعض يرى أن هذه جهنم الأهلي، فأقول لهم إن جهنم الأهلي أفضل من جنة الآخرين".