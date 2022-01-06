عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم|سرقة 14 مليون ريال سعودي في هجوم مسلح ..هبوط طائرة إيرانية بالشارع..ومظاهرات كازاخستان ترفع أسعار النفط واليورانيوم

أخبار العالم
أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس، العديد من الاحداث والموضوعات المهمة وفيها:   

سرقوا 14 مليون ريال ..تفاصيل هجوم مسلح على سيارة نقل أموال في الرياض

نجحت الشرطة السعودية في القبض على الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من سيارة نقل أموال خلال هجوم مسلح عليها في الرياض.

ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيًا مع أمين الأمم المتحدة الأوضاع بالشرق الأوسط

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، هاتفيًا مع أمين عام الأمم المتحدة الأوضاع بالشرق الأوسط.

وزارة الأوقاف الكويتية: عودة التباعد بين المصلين في المساجد..غدا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية مساء اليوم الخميس عودة التباعد بين المصلين في مساجد البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة.

سفير السعودية بلبنان : حزب الله​ وسلوكه العسكري يُهدّدان الأمن القومي العربي

أعرب السّفير السّعودي في ​لبنان​ ​وليد بخاري​، عن أمله أن "لا يتحوّل لبنان إلى ساحة لمهاجمة ​الدول العربية​ ومصالحها، وتنفيذ أجندات الدّول والتّنظيمات والجماعات الإرهابيّة المناوئة لها

العراق.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب البصرة

أفادت قناة الغدير العراقية بوقوع هزة أرضية في محافظة البصرة العراقية حيث شعر بها أهالي المنطقة.

الأسد : لن نسمح لدماء الشهداء أن تذهب سدى

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده تخوض حرباً كبرى بعد الحرب العسكرية؛ حرباً اقتصادية ثقافية أخلاقية، مشددا علي أنه لن يسمح لدماء الشهداء أن تذهب سدى

مقتل 4 أشخاص في هجوم حوثي على محطة وقود بشبوة اليمنية

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على محطة وقود في عسيلان بشبوة اليمنية.

هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع وسط إيران.. فيديو

نشرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، شريط فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط إيران، بسبب تعرضها لخلل فني.

أسعار اليورانيوم في ارتفاع مع استمرار الاضطرابات في كازاخستان

شهدت كازاخستان - أكبر مورد لليورانيوم في العالم - احتجاجات على مستوى البلاد لعدة أيام، بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.

أردوغان يعلن تضامنه مع كازاخستان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع قادة أعضاء منظمة الدول التركية في وقت متأخر من اليوم الخميس، مؤكداً أن تركيا تتضامن مع حكومة كازاخستان.

البيت الأبيض: أمريكا تسعى إلى نوع من التعايش مع الصين وليس الهيمنة

قال منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل ، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التعايش مع الصين.

وزير الخارجية الأمريكي يعلن تعيين مبعوث جديد إلى القرن الأفريقي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى من منصبه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر شغل فيها المنصب.

روسيا: اتفاق بين موسكو وبرلين وباريس على إجراء اتصالات جديدة تتضمن كييف

اتفق ممثلو روسيا وألمانيا وفرنسا على إجراء مزيد من الاتصالات، بما في ذلك مشاركة أوكرانيا لإنهاء النزاع على وجه السرعة في شرق البلاد، حسبما صرح نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك للصحفيين.

الولايات المتحدة تفرض قيودًا على تأشيرات ثمانية مسؤولين ينتمون لكوبا

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس قيودًا على إصدار التأشيرات لثمانية مسؤولين كوبيين بسبب السجن الذي أعقب احتجاجات يوليو 2021 ، وفقًا لما اعلنه وزير الخارجية أنتوني بلينكين.

إيران تكشف عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات فيينا النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، ان مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي تسير في مسارها الطبيعي والجيد.

مقتل 3 لاجئين في قصف لحكومة آبي أحمد على إقليم تيجراي

أعلنت الامم المتحدة، اليوم الخميس، مقتل 3 لاجئين في قصف للحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي، وذلك مع استمرار الهجمات الحكومية.

في خطابه بأول ذكرى لاقتحام الكابيتول .. بايدن يمزق ترامب 

هاجم الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب في خطابه اليوم الخميس، في الذكرى الاولى لأحداث اقتحام الكابيتول الامريكي في 6 يناير من العام الماضي...

البيت الأبيض يكشف عن مصير اتهام ترامب باقتحام مبنى الكونجرس

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك الحرية لوزارة العدل في تحديد دور ترامب.

تونس.. قيس سعيد : محاسبة كل من أجرم في حق بلادنا

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، اجتماع مجلس الوزراء حيث أكّد ، على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة.

تسونامي.. تصريح صادم من الصحة العالمية حول إصابات أوميكرون

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بسبب متحور أوميكرون بالـ "تسونامي".

كازاخستان اخبار العالم أسعار النفط الخميس السعودية هجوم مسلح بايدن ترامب كورونا المستجد محمد بن زايد اسعار النفط الشرق الاوسط الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأوقاف الكويتية حكومة كازاخستان

موضوعات متعلقة

بعثة كازاخستان بالأمم المتحدة: لا توجد احتجاجات تبرر الهجمات وقتل ضباط الشرطة

الولايات المتحدة تفرض قيودًا على تأشيرات ثمانية مسؤولين ينتمون لكوبا

البيت الأبيض: أمريكا تسعى إلى نوع من التعايش مع الصين وليس الهيمنة

كازاخستان تفرض حظرا مؤقتا على الزيادات في الرسوم الجمركية الخاصة بالمرافق

كواليس استبعاد الاتحاد الأوروبي من محادثات الولايات المتحدة والناتو مع روسيا

المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تطالب الأطراف في كازاخستان بتجنب العنف

أردوغان يعلن تضامنه مع كازاخستان

بدلا من الشتائم.. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم سيناتور ديمقراطيًا هدد بعزل بايدن

ترشيحاتنا

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يفرض التعادل علي نابولي ويشعل الكالشيو

أخبار العالم|سرقة 14 مليون ريال سعودي في هجوم مسلح ..هبوط طائرة إيرانية بالشارع..ومظاهرات كازاخستان ترفع أسعار النفط واليورانيوم

تهدد العالم.. لماذا حرّمت دار الإفتاء استخدام أحد أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

عدلي القيعي:رحيل موسمياني عن الأهلي وارد عقب نهاية كأس العالم للأندية

عدلي القيعي: نار الأهلي أفضل من جنة الآخرين.. ورحيل كهربا وارد

بعثة كازاخستان بالأمم المتحدة: لا توجد احتجاجات تبرر الهجمات وقتل ضباط الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

منحنى الموت.. اجراءات عاجلة لمنع الحوادث المروعة على الدائري الأوسطي| تعرف عليها

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ