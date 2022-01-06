أخبار العالم|سرقة 14 مليون ريال سعودي في هجوم مسلح ..هبوط طائرة إيرانية بالشارع..ومظاهرات كازاخستان ترفع أسعار النفط واليورانيوم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس، العديد من الاحداث والموضوعات المهمة وفيها:
سرقوا 14 مليون ريال ..تفاصيل هجوم مسلح على سيارة نقل أموال في الرياض
نجحت الشرطة السعودية في القبض على الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من سيارة نقل أموال خلال هجوم مسلح عليها في الرياض.
ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيًا مع أمين الأمم المتحدة الأوضاع بالشرق الأوسط
بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، هاتفيًا مع أمين عام الأمم المتحدة الأوضاع بالشرق الأوسط.
وزارة الأوقاف الكويتية: عودة التباعد بين المصلين في المساجد..غدا
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية مساء اليوم الخميس عودة التباعد بين المصلين في مساجد البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة.
سفير السعودية بلبنان : حزب الله وسلوكه العسكري يُهدّدان الأمن القومي العربي
أعرب السّفير السّعودي في لبنان وليد بخاري، عن أمله أن "لا يتحوّل لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها، وتنفيذ أجندات الدّول والتّنظيمات والجماعات الإرهابيّة المناوئة لها
العراق.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب البصرة
أفادت قناة الغدير العراقية بوقوع هزة أرضية في محافظة البصرة العراقية حيث شعر بها أهالي المنطقة.
الأسد : لن نسمح لدماء الشهداء أن تذهب سدى
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده تخوض حرباً كبرى بعد الحرب العسكرية؛ حرباً اقتصادية ثقافية أخلاقية، مشددا علي أنه لن يسمح لدماء الشهداء أن تذهب سدى
مقتل 4 أشخاص في هجوم حوثي على محطة وقود بشبوة اليمنية
أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على محطة وقود في عسيلان بشبوة اليمنية.
هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع وسط إيران.. فيديو
نشرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، شريط فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط إيران، بسبب تعرضها لخلل فني.
أسعار اليورانيوم في ارتفاع مع استمرار الاضطرابات في كازاخستان
شهدت كازاخستان - أكبر مورد لليورانيوم في العالم - احتجاجات على مستوى البلاد لعدة أيام، بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.
أردوغان يعلن تضامنه مع كازاخستان
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع قادة أعضاء منظمة الدول التركية في وقت متأخر من اليوم الخميس، مؤكداً أن تركيا تتضامن مع حكومة كازاخستان.
البيت الأبيض: أمريكا تسعى إلى نوع من التعايش مع الصين وليس الهيمنة
قال منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل ، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التعايش مع الصين.
وزير الخارجية الأمريكي يعلن تعيين مبعوث جديد إلى القرن الأفريقي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى من منصبه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر شغل فيها المنصب.
روسيا: اتفاق بين موسكو وبرلين وباريس على إجراء اتصالات جديدة تتضمن كييف
اتفق ممثلو روسيا وألمانيا وفرنسا على إجراء مزيد من الاتصالات، بما في ذلك مشاركة أوكرانيا لإنهاء النزاع على وجه السرعة في شرق البلاد، حسبما صرح نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك للصحفيين.
الولايات المتحدة تفرض قيودًا على تأشيرات ثمانية مسؤولين ينتمون لكوبا
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس قيودًا على إصدار التأشيرات لثمانية مسؤولين كوبيين بسبب السجن الذي أعقب احتجاجات يوليو 2021 ، وفقًا لما اعلنه وزير الخارجية أنتوني بلينكين.
إيران تكشف عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات فيينا النووية
أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، ان مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي تسير في مسارها الطبيعي والجيد.
مقتل 3 لاجئين في قصف لحكومة آبي أحمد على إقليم تيجراي
أعلنت الامم المتحدة، اليوم الخميس، مقتل 3 لاجئين في قصف للحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي، وذلك مع استمرار الهجمات الحكومية.
في خطابه بأول ذكرى لاقتحام الكابيتول .. بايدن يمزق ترامب
هاجم الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب في خطابه اليوم الخميس، في الذكرى الاولى لأحداث اقتحام الكابيتول الامريكي في 6 يناير من العام الماضي...
البيت الأبيض يكشف عن مصير اتهام ترامب باقتحام مبنى الكونجرس
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك الحرية لوزارة العدل في تحديد دور ترامب.
تونس.. قيس سعيد : محاسبة كل من أجرم في حق بلادنا
ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، اجتماع مجلس الوزراء حيث أكّد ، على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة.
تسونامي.. تصريح صادم من الصحة العالمية حول إصابات أوميكرون
وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بسبب متحور أوميكرون بالـ "تسونامي".