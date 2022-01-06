أخبار العالم|سرقة 14 مليون ريال سعودي في هجوم مسلح ..هبوط طائرة إيرانية بالشارع..ومظاهرات كازاخستان ترفع أسعار النفط واليورانيوم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس، العديد من الاحداث والموضوعات المهمة وفيها:

نجحت الشرطة السعودية في القبض على الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من سيارة نقل أموال خلال هجوم مسلح عليها في الرياض.

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، هاتفيًا مع أمين عام الأمم المتحدة الأوضاع بالشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية مساء اليوم الخميس عودة التباعد بين المصلين في مساجد البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة.

أعرب السّفير السّعودي في ​لبنان​ ​وليد بخاري​، عن أمله أن "لا يتحوّل لبنان إلى ساحة لمهاجمة ​الدول العربية​ ومصالحها، وتنفيذ أجندات الدّول والتّنظيمات والجماعات الإرهابيّة المناوئة لها

أفادت قناة الغدير العراقية بوقوع هزة أرضية في محافظة البصرة العراقية حيث شعر بها أهالي المنطقة.

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده تخوض حرباً كبرى بعد الحرب العسكرية؛ حرباً اقتصادية ثقافية أخلاقية، مشددا علي أنه لن يسمح لدماء الشهداء أن تذهب سدى

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على محطة وقود في عسيلان بشبوة اليمنية.

نشرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، شريط فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط إيران، بسبب تعرضها لخلل فني.

شهدت كازاخستان - أكبر مورد لليورانيوم في العالم - احتجاجات على مستوى البلاد لعدة أيام، بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع قادة أعضاء منظمة الدول التركية في وقت متأخر من اليوم الخميس، مؤكداً أن تركيا تتضامن مع حكومة كازاخستان.

قال منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل ، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التعايش مع الصين.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى من منصبه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر شغل فيها المنصب.

اتفق ممثلو روسيا وألمانيا وفرنسا على إجراء مزيد من الاتصالات، بما في ذلك مشاركة أوكرانيا لإنهاء النزاع على وجه السرعة في شرق البلاد، حسبما صرح نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك للصحفيين.

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس قيودًا على إصدار التأشيرات لثمانية مسؤولين كوبيين بسبب السجن الذي أعقب احتجاجات يوليو 2021 ، وفقًا لما اعلنه وزير الخارجية أنتوني بلينكين.

أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، ان مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي تسير في مسارها الطبيعي والجيد.

أعلنت الامم المتحدة، اليوم الخميس، مقتل 3 لاجئين في قصف للحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي، وذلك مع استمرار الهجمات الحكومية.

هاجم الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب في خطابه اليوم الخميس، في الذكرى الاولى لأحداث اقتحام الكابيتول الامريكي في 6 يناير من العام الماضي...

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك الحرية لوزارة العدل في تحديد دور ترامب.

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، اجتماع مجلس الوزراء حيث أكّد ، على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة.

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بسبب متحور أوميكرون بالـ "تسونامي".