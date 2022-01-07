الحياه تعود للكوبري الحضاري بدمياط بعد تخريبه

محافظة دمياط

بعد أن عان سنوات عديدة من الإهمال، الروح بدأت تعود مرة اخري له من جديد مع بدء أعمال التطوير به، أنه كوبري جسر الحضاري "أهم واشهر الكبارى الاثرية بدمياط والذى تحول من كوبرى حديدى مهمل الى مكتبة نموذجية عالمية تسمى (جسر الحضارة ) منذ سنوات ماقبل أحداث يناير.

واعقاب احداث 25 يناير تم تدمير الكوبري من قبل بعض المخربين وتحول الى مجرد كيان مهجور وخردة يتردد عليه بعض الشباب الخارجين على القانون إلى أن بدأت منذ اشهر أعمال التطوير بالكوبري.

هذا الأثر الحقيقي الذي يواكب تاريخه تاريخ برج إيفل في فرنسا ، والقابع على نيل دمياط متمثلا في ( كوبري دمياط المعدني القديم ) فهو أقدم كوبري للسكة الحديد في مصر كان سيباع بالقطعة لولا تدل الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الاسكان الاسبق ومحافظ دمياط انذاك وحولة من مجرد كوبري حديد مهمل الى كوبري حضاري تم نقله من امام منطقة سوق السمك"القنطرة " ليستقر امام مكتبة مصر العامة.



كوبري دمياط قد تم تركيبه في دمياط سنة 1927 ، إلا أن تاريخه الحقيقي يرجع إلى ما قبل عام 1890 حيث كان قائماً على نيل إمبابة بالجيزة بطول 490 م ، إلى أن تم استبداله بكوبري آخر أحدث منه في إمبابة ، وتم نقل أربعة أجزاء منه بطول 170 م إلى موقعه الحالي بدمياط. ويرجع تاريخه في إمبابة لكونه أقدم كوبري معدني مازال قائماً على نيل مصر.



وفى عام 2006 لوحظ وجود من يقوم بتقطيع أجزاء من هذا الكوبري ، وبالمتابعة تبين أن الكوبري تم بيعه خردة إلى أحد الأفراد فأصدر الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياطقرارا بمنع أي أعمال على الكوبري وأنقذ الكوبري من البيع كحديد خردة ثم صدر القرار رقم 5 لسنة 2007، باعتبار الكوبري أثرا تاريخيا بمحافظة دمياط وأنه ليس من حق أحد الإساءة إليه لحين نقله إلى موقعه الجديد ملحقاً بمكتبة دمياط العامة ليكون مزاراً وقاعة لعرض مختلف ألوان الفنون.



وبدأ التفكير في كيفية نقل الكوبري، وكان القرار النهائي هو أن يتم النقل من موقعه الحالي إلى الموقع الجديد الذي يبعد حوالي 2 كيلومتر عائماً على صفحة النهر الخالد دون تقطيع جسم الكوبري ، وهو عمل يحتاج إلى شركة متخصصة ذات مستوى فني عالي وخبرة في مثل هذه الأمور لتقوم بهذه المهمة دون مخاطر .



عملية نقل الكوبري من مكانه ملحمة هندسية غير مسبوقة وكان لابد من نقل الكوبرى كما هو دون تقطيع او فك اجزاءه وكان ذلك بتصنيع بانتونات عائمة بأحجام ومساحات محددة تتفق مع وزن ومساحة وأبعاد الكوبري لتقوم بحمل الكوبري من نقاط تم تحديدها بعناية بعد دراسة فنية دقيقة ، وذلك بعد التأكد من فصله عن قاعدته ثم سحبه عائما بقاطرات بحرية إلي موقعه الجديد ليتم رفعه علي قاعدته الجديدة وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار عشرات الخطوات التفصيلية لتأمين كل مراحل العمل الصعب .

وهكذا نقل الكوبرى بدون فك اى مسمار منه او تقطيعه لاجزاء وكان الاصرار والعزيمة والعمل حليفهم ليتخول الاثر التاريخى الى جسر الحضارة تلك المكتبة الرائعة التى تشهد على عظمة الاثر العالمى



ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، ان المحافظة قد سعت منذ سنوات لتطوير الكوبرى واستعادة دوره البارز الذى حققه بعد نقله عام ٢٠٠٧ بتخطيط علمى دقيق و ملحمة هندسية قدمها الدكتور محمد فتحي البرادعى محافظ دمياط الأسبق، حيث كان جسر الحضارة يُعد منارة ثقافية ومركزًا لعرض الوان الفنون، قبل أن يتعرض للإهمال والأعمال التخريبية خلال أحداث ثورة يناير ٢٠١١، مشيرة إلى أن هذه المساعى تضمنت وضع منهجية محددة لتطوير وإعادة تأهيل الكوبرى لاستعادة مكانته الثقافية و الحضارية وتعظيم الاستفادة من الأثر واستغلاله فى تنفيذ مشروع متكامل يعود بالنفع على المحافظة بما يساهم فى تنشيط السياحة وترويجها وتحقيق التنمية بهذا الملف وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وأجهزة الدولة بالاهتمام بالمعالم الأثرية باعتبارها محور ذى أهمية وثيقة يساهم في تعزيز الاقتصادات المحلية.

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