كيروش خدع المصريين ولم يضم ثلاثة لاعبين في القائمة لمعسكر المنتخب

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان اللاعبين الثلاثة الذين ضمهم كيروش لقائمة منتخب مصر، وهم محمد حمدي وإبراهيم عادل ثنائي بيراميدز ومروان حمدي لاعب سموحة لم ينضموا لمعسكر المنتخب من الأساس.



وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية، في برنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc، اليوم الخميس،"مفاجأة.. كيروش خدع المصريين ولم يضم هذا الثلاثي لمعسكر المنتخب، اللاعبين الثلاثة الذين أعلن المنتخب انضمامهم للمعسكر لم يغادروا فرقهم من الأساس، موضحا أن كيروش اضطر لإعلان الأسماء الثلاثة لامتصاص غضب الشارع، بينما كان قراره من البداية الاكتفاء بـ25 لاعبا في المعسكر والسفر بهم للكاميرون.



ولم يكشف الجهاز الفني عن غياب اللاعبين الثلاثة عن المعسكر رغم إعلان انضمامهم يوم الخميس الماضي، وهذا يعنى أن كيروش لم يشرف على تدريبات اللاعبين الثلاثة ومن الصعوبة استدعاء أي لاعب منهم.