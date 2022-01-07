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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

900 ألف شخص مصاب بها.. استمرار الإصابة بـ "لونج كوفيد" وهذه هي الأعراض

سيدة مريضة
سيدة مريضة

أجرى مكتب الإحصاء الوطني البريطاني دراسة حديثة عن تأثير كوفيد-19 طويل الأمد، والتي أوضحت أن حوالي 1.3 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون من مرض "كوفيد الطويل"، وهي أعراض تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد الإصابة الأولى بـ كوفيد-19.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، من بين عدد الإصابات أصيب 892 ألف أي حوالي 70% من المصابين بالفيروس  لأول مرة منذ 12 أسبوعًا على الأقل و 506،000 (40٪) قبل عام على الأقل.

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وطلب الاستطلاع من حوالي 352 ألف شخص تسجيل أعراضهم بأنفسهم، نظرا لعدم وجود تعريف متفق عليه عالميا لأعراض كوفيد-19 طويلة الأمد لذا يتم استخدام الدراسات المختلفة تعريفات مختلفة.

ووصفت الهيئة الصحية في إنجلترا الأعراض التي تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا بعد الإصابة ولا يمكن تفسيرها من خلال سبب آخر، وتشمل هذه الأعراض التعب الشديد وضيق التنفس والخفقان والصداع.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، توصل الاستطلاع الذي أجري على مدى أربعة أسابيع في نوفمبر وديسمبر 2021 ، لأولئك الذين يعانون من كوفيد-19 الطويلة:

 

51٪ يعانون من التعب
37٪ يعانون من فقدان حاسة الشم
36٪ يعانون من ضيق في التنفس
28٪ يجدون صعوبة في التركيز
 

ووفقا للتحليلات السابقة، قال حوالي 20٪ أن أعراضهم تعني أن قدرتهم على القيام بالأنشطة اليومية كانت محدودة للغاية، وأولئك الذين يُرجح إصابتهم بفيروس كوفيد طويل الأمد هم، النساء الذين تتراوح أعمارهم من  35 إلى 69 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في المجال الطبي.

وقال الدكتور ديفيد سترين ، كبير المحاضرين الإكلينيكيين بجامعة إكستر: “تأثر 800 ألف شخص بأنشطتهم اليومية بشكل كبير على مدى ثلاثة أشهر بعد الإصابة بكوفيد”.

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