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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف سيحتفل أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد بدون قيود كورونا؟

ميلاد المسيح
ميلاد المسيح

يحتفل أقباط مصر، اليوم، بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الشرقي، ويعد العيد الأول الذي يتم الاحتفال به دون خوف من عدوى كورونا، بعد عامين من إلغاء احتفالات على مدار العامين الماضيين بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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شاهد.. قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس القناطر الخيرية

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القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية فى قداس عيد الميلاد المجيد بمطروح

 

العيد هو الصلاة

يتلخص الاحتفال بالعيد  سواء القيامة او الميلاد المجيد، بالنسبة إلى فوزية فؤاد (25 عاما) بالصلاة في الكنيسة، وتقول لـ «صدى البلد» أن الأمر نفسه بالنسبة إلى عائلتها وأصدقائها المقربين، "العيد بالنسبة لنا هو الصلاة في الكنيسة"، ولا يتأثر الاحتفال بالعيد بالتنزه أو التواجد خارج المنزل.

 

حضرت فوزية برفقة عائلتها، قداس قداسة البابا تواضروس الثاني، أما عن الاحتفال فسيكون برفقة الأهل والأصدقاء، ولم يختلف الأمر عن ماريا أمين التي عبرت لـ «صدى البلد» عن سعادتها بحضور الصلاة في الكنيسة بعد عامين من إلغاء الصلاة في الكنائس، وتقول: “تحققت أمنية العام الماضي بالتواجد في الكنيسة والصلاة”.

 

احتفالات أونلاين 


دشنت عدد من الكنائس المصرية مبادرات إلكترونية لبث الاحتفال بعيد الميلاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي،  ومنها كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية التي نفذت مبادرات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، من خلال تواجد أقل عدد مسموح به في الكنائس في العام الماضي.

 

وبث الترانيم والاحتفالات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ومنها ترنيمة الفرح والسلام، وترنيمة الافتقاد والإنقاذ، احتفال رأس السنة وأخيرا احتفال ليلة العيد (نور ومجد)، وتابعت بث الصلاة أيضا خلال العام الجاري.

 

كنيسة في كل منزل 

على مدار العامين الماضيين، استبدل الأقباط منازلهم للصلاة وأصبح في كل منزل كنيسة صغيرة، خلال متابعة البث المباشر لـ قداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، في دير القديس الأنبا بيشوي، بوادي النطرون بدون حضور مصلين بسبب الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

تبدل الوضع خلال عيد الميلاد المجيد 2022 من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، إذ اتخذت الصيدلانية مونيكا ناثان وعائلتها من منزلهم مكانا لصلاة القداس، وكأن منزلهم تحول إلى كنيسة صغيرة، وتقول لـ «صدى البلد»: "سعادتي لا توصف بإعادة الصلاة في الكنائس، وخلال الجائحة التزمنا بالصلاة في المنزل".

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