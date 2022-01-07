مكالمة مسئول زملكاوي تهدد انتقال مهند لاشين إلى بيراميدز

أكد الاعلامي محمد شبانة أن مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش تلقى اتصالات في الساعات الماضية من أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك لمنع انتقاله إلى صفوف بيراميدز".

وأضاف ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "طلب أمير مرتضى من لاشين بعدم التوقيع لبيراميدز والانتظار إلى مطلع الموسم الجديد لضمه إلى صفوف الزمالك بسبب أزمة القيد التي تواجه الفريق في الوقت الحالي والتي تمنعه من إبرام أي صفقات جديدة".

وأكد: "شدد أمير مرتضى على اللاعب برغبتهم في ضمه إلى الفريق وأنه سيجد فرصته بشكل كامل مع الزمالك وطلب منه البقاء مع طلائع الجيش وعدم الرحيل حتى مطلع الموسم الجديد ورفض عرض بيراميدز".

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سوف يقوم بصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الكروي المتاخره ، خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأشار المصدر أن المجلس الأبيض وعد الاعبين بصرف جزء من المستحقات المتأخرة ، و عن حقيقة ارسال أشرف بن شرقى نجم الزمالك انذار للنادي بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته هذا الموسم،أو فسخ التعاقد من طرف واحد.

أكد المصدر أن من الطبيعي أن يقوم اي لاعب قد تأخرت مستحقاته بإرسال انذار لناديه لحفظ حقوقه ، وان المشرف العام علي الكرة يقوم بمتابعة الملف الخاص بالفريق الكروي ، وسوف يعقد جلسه مع بن شرقي لحسم أمر ملف تجديده .

وينتهى عقد بن شرقى مع الزمالك بنهاية الموسم وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ اخر .

وتلقي بن شرقي عدة عروض من أندية خليجية وعلى رأسها الدحيل القطرى والذى يكثف مفاوضاته حاليا مع اللاعب تمهيدا للحصول على خدماته.