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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك جديد.. رحمة حسن تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

هنأت الفنانة رحمة حسن الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وشاركت متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت بلوك غير تقليدي يغلب عليه اللون الأحمر، وكتبت: “ميلاد مجيد كل سنة وأنتم طيبين #love”.

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بـ لوك الستينيات.. رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

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رحمة حسن: معنديش حسابات على السوشيال ميديا غير إنستجرام

أكدت الفنانة رحمة حسن، عدم امتلاكها أي حسابات على السوشيال ميديا باستثناء أكونت إنستجرام.

 

وكتبت رحمة حسن عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “الصفحة دي مش بتاعتي ومش عارفة إزاي موثقة من فيسبوك.. للتوضيح أنا معنديش فيسبوك معنديش تويتر معنديش سناب شات، معنديش غير إنستجرام وبس.. أنا هسيب مباحث الإنترنت تتصرف مع الناس دي”.

 

وكتبت حسن منشورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل طالبت من خلاله بدفع مستحقاتها المادية التي تعود قصتها لعام 2018 عندما تعاونت مع المنتج هاني أسامة في أحد الأعمال، وتبقى لها مبلغ قيمته 40 ألف جنيه مصري، بما يعادل 2550 دولارًا.

 

ورغم مرور ثلاث سنوات على تعاونهما لم تتمكن رحمة حسن من الحصول على باقي مستحقاتها، وقالت إنها حينما تطالب المنتج بها يخبرها أنه لا يملك المال، وهو ما دفعها لإعلان الأمر أمام الجمهور.


 

 

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