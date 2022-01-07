حدث ليلا.."الصحة" تعلن تفاصيل 4 أدوية جديد مضادة لفيروس كورونا..وزيرة الهجرة تهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
"الصحة" تعلن تفاصيل 4 أدوية جديد مضادة لفيروس كورونا
الصحة: تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و19 حالة وفاة
وزيرة الهجرة تهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد
المحامين تنتهى من مراجعة 400 ملف للمعاشات
خبير عقاري: العاصمة الإدارية ستشهد طفرة في الإقبال على الشراء خلال 2022
خلال يوم واحد .. ضبط 4 الآلاف مخالفة مرورية متنوعة
ضبط دجال فى دكرنس نصب على سيدة وحاول إقناعها أن الجماع حل لمشاكلها
بسبب جائحة كورونا.. تأجيل وإلغاء معظم حفلات موسم الجوائز العالمية قبل الأوسكار
هل تنجح الصين في مهمتها لابتكار شمس اصطناعية قوتها تعادل 6 أضعاف الموجودة في الكون؟
المغرب: الوضع الوبائي غير مطمئن ولا يسمح حاليا بفتح حدود المملكة