بفرمان موسيماني .. صلاح محسن لن يغادر القلعة الحمراء ورسالة حاسمة من عبد الحفيظ للدوليين

قال الاعلامي محمد شبانة : "تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، ببقاء صلاح محسن، وعدم رحيله عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "لم يشارك صلاح محسن في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهو ما أبعده عن حسابات موسيماني في ظل التعاقد مع بيرسي تاو ولويس ميكيسوني فضلاً عن تواجد حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر".

وأشار: "ترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن رحيل صلاح محسن عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما تلقى اللاعب عدة عروض قوية من أندية الدوري الممتاز وفي مقدمتها سموحة".

وتابع: "موسيماني تمسك بتواجد صلاح محسن، خاصة وأن اللاعب كان له دورًا بارزًا مع الفريق خلال الموسم الماضي".

وعلي الجانب الآخر أكد شبانة أن سيدعبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حرص على إجراء عدة اتصالات هاتفية بلاعبي الفريق الدوليين سواء مع المنتخب الوطني أو المحترفين مع منتخب بلادهم لشد من أزرهم وتحفيزهم قبل السفر مع المنتخب إلى ‏الكاميرون.

وطالب مدير الكرة من اللاعبين خلال المكالمات بضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية وعدم اللعب وهو غير مكتمل الشفاء وخاصة خلال حديثه مع عمرو السولية بلاش تلعب وانت مصاب وخلي بالك الاصابات العضلية خداعة".

وواصل: "شدد عبدالحفيظ علي اللاعبين بضرورة الحفاظ علي أنفسهم في المباريات والابتعاد عن الإلتحامات العنيفة مع لاعبي المنتخبات الإفريقية" .

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون بعد غد السبت للمشاركة في كأس الأمم ‏الإفريقية، ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا كل من: نيجيريا السودان، وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من9 يناير الجاري إلى ‏‏6 فبراير المقبل.