خالد الدرندلي: سأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وهذا موقفنا من أزمة الأهلي

تحدث خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة عن أهمية المرحلة المقبلة، موضحا أن الجلسة التي عقدها المجلس الجديد تطرقت إلى طموحات وأحلام المصريين في العودة من الكاميرون بكأس البطولة الإفريقية.



وأضاف الدرندلي في تصريحات تليفزيونية، في برنامج بوكس تو بوكس، على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: أشكر كل من عمل في اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، والجميع كان متعطش لرؤية مجلس منتخب بعد أكثر من عامين من اللجان المعينة".



وتابع الدرندلي: "لم نتطرق لمصير فينجادا كمدير فني لاتحاد الكرة، وسنمنح كل فرد في الجهاز ملف يناسب اختصاصه وخبراته".



وعن أزمة تضارب كأس العالم للأندية مع بطولة أمم إفريقيا أكد الدرندلي أن المجلس لم يتطرق للحديث عن هذا الملف الشائك قائلا إن الوقت صعب للحديث عن هذه الأزمات: "مش عايزين نبدأ مهمتنا بمشاكل وأزمات، لكن أكيد سيكون هناك حلول".



وواصل الدرندلي: "في منصبي الجديد يتحتم على أن أكون على مسافة واحدة من جميع الأندية، أنا أنتمي لكيان الأهلي وليس للأشخاص، والعامري فاروق الوحيد الذي هنأني بالفوز في اتحاد الكرة، ولن يكون هناك تفضيل لأي ناد على حساب ناد آخر".



وختم نائب رئيس اتحاد الكرة أن هناك توجه لنقل صلاحيات لجنة الحكام لرابطة الأندية موضحا أن الأمر تحت الدراسة وسيتم اتخاذ القرار الصائب لصالح الأندية.