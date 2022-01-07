السوبر الإماراتي.. الجزيرة يواجه شباب أهلي دبي

يواجه فريق الجزيرة، منافسه شباب أهلي دبي اليوم على ملعب هزاع بن زايد في بطولة كأس السوبر الإماراتي.

وتقام مباراة الجزيرة ضد شباب الأهلي دبي في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة Dubai Sports 1 HD ، AD SPORTS 2 HD.

ويحاول فريق الجزيرة التتويج بلقب السوبر الإماراتي بعدما أخفق في تحقيقه خلال أربعة مناسبات سابقة أعوام 2011 ، 2012 ، 2016 ، 2017 بينما يسعي شباب أهلي دبي للوصول للقب السادس في تاريخه كأكثر الاندية تتويجا باللقب .



ويخوض فريق شباب أهلي دبي اللقاء بعد تتويجه بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في حين توج الجزيرة بلقب الدوري الإماراتي.

جدير بالذكر أن فريق الجزيرة يشارك خلال الفترة المقبلة في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الإمارات بمشاركة الاهلي المصري بطل افريقيا يوم 3 فبراير المقبل .