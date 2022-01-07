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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يشارك جمهوره صورة له.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان صورة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك. 

 

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

نجم النجوم العالمي  - ثقة في الله نجاح  - ربنا يسعد ويصلح حالك

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مين غير قميص واقي.. محمد رمضان يوجه رسالة لـ جمهور العراق.. شاهد

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محمد رمضان بيرقص عريان.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء بشأن معلمة المنصورة

 

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متعودة دايما.. محمد رمضان يستعين بصوت الفنان عادل إمام في أغنيته الجديدة
 

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.

أزمة العراق

وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

محمد رمضان بسمة وهبة الفنان محمد رمضان فيسبوك الفنان عادل إمام

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