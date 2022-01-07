محمد رمضان يشارك جمهوره صورة له.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

نجم النجوم العالمي - ثقة في الله نجاح - ربنا يسعد ويصلح حالك

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وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.

أزمة العراق

وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.