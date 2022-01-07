في 94 دولة.. 2000 صحفي قتلوا بـ كورونا

حملة الشارة :

أعلنت حملة الشارة الدولية من مقرها في جنيف عن وفاة 2000 صحفي من وباء كورونا منذ مارس 2020 في 94 دولة، وأنه خلال العام الماضي 2021 توفى من كورونا 1400 صحفي على الأقل أي بمعدل 116 شهرياً و4 كل شهر.

وأكدت حملة الشارة في بيانها في مستهل العام الجديد أنه لم تسلم قارة من الوباء وأن من بين الـ 1940 صحفي قتلوا من الوباء طبقاً لأرقام الحملة منذ 1 مارس 2020، فإن أمريكا اللاتينية شهدت وفاة نصف العدد: 954، تليها آسيا: 556، ثم أوروبا: 263، ثم إفريقيا: 98 أمريكا الشمالية: 68

وأضافت الحملة أن التحقيق مازال قائماً في وفاة 50 حالة ومصدر الوفاة. وطبقاً لها فإن 2000 صحفي قتلوا هو رقم لا يعكس الواقع.

فقد صرح ممثل الحملة في الهند Nava Thakuria، أن الهند فقدت 400 صحفي بسبب الوباء ،ولكن اسباب وفاة مائة منهم ما زالت محل بحث.

وصرح سكرتير عام الحملة بليز ليمبان أنه من حسن الطالع أن الوباء بدأ في التخفيف من شراسته في النصف الثاني من 2021 بسبب استخدام التطعيمات على مدى واسع.

في النصف الثاني من 2021 تم تسجيل 225 حالة وفاة من كورونا بزيادة كبيرة في أوروبا وانخفاض حاد في أمريكا اللاتينية وآسيا: في ديسمبر قتل 25، وفي نوفمبر 28، وفي أكتوبر 27، وفي سبتمبر 33، وفي أغسطس 42 وفي يوليو 70. في النصف الأول من 2021 توفى بسبب كورونا 1175.

وتأمل حملة الشارة استمرار انخفاض الأعداد إلا أنها تعرب عن قلقها بسبب زيادة الإصابات من أوميكرون، وتطالب كل العاملين في الاعلام بأخذ الجرعات الاضافية من التطعيم.

ومنذ مارس 2020 تتصدر البرازيل الدول بوفاة 295 من الصحفيين، ثم الهند: 279، ثم بيرو: 199، ثم المكسيك: 122، في كولومبيا: 79، في بنجلاديش: 68

وتوفي من كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 66، وإيطاليا 61، فنزويلا: 59، الإكوادور: 51، الأرجنتين 46، إندونيسيا 42، روسيا: 42، إيران: 34، المملكة المتحدة: 33، تركيا: 29، جمهورية الدومينيكان: 29، باكستان: 27، نيبال: 23، مصر: 22، بوليفيا 20، هندوراس: 19، جنوب إفريقيا: 19، أسبانيا: 19، أوكرانيا: 19.

ثم بنما: 17، بولنده: 14، فرنسا: 11، جواتيمالا: 11، نيجيريا: 11، أفغانستان: 10، نيكاراجوا: 10، زيمبابوي: 10، الجزائر: 9، كوبا: 9، باراجواي: 8، الفلبين: 7، أوروجواي: 7، كازاخستان: 5، كينيا: 5، رومانيا: 5، المغرب: 4، الكاميرون: 4، العراق: 4.

وقتل على الأقل 3 صحفيين في 6 دول هي البانيا وأذربيجان وكوستا ريكا، والبرتغال، والسلفادور، والسويد. .

وتوفى 2 في كل من النمسا وبيلاروس وبنين وبلغاريا، وكندا، وشيلي، وألمانيا، وغانا، واليونان، وجويانا، وسريلانكا، وسويسرا، وأوغندا.

كما توفى صحفي واحد في 30 دولة هي: أنجولا، باربادوس، البوسنة، جمهورية التشيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسرائيل، جامايكا، اليابان، الأردن، كيرغيستان، كوسوفو، لبنان، ليثوانيا، ماليزيا، مالاوي، مالي، مولدوفا، موزامبيق، ماينمار، نيوزيلاند، النرويج، فلسطين، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، تايلاند، توجو، تاجيكستان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.