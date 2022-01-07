موسكو: قوات حفظ السلام الروسية تسيطر على مطار ألما آتا في كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات حفظ السلام الروسية، تسيطر بشكل كامل بالتعاون مع القوات الكازاخستانية على مطر ألما آتا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن قوات حفظ السلام الروسية، جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون في كازاخستان، سيطرت بشكل كامل على مطار ألما آتا، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف "الآن، تمت السيطرة على مطار ألما آتا بشكل كامل مع وكالات إنفاذ القانون في جمهورية كازاخستان".

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أن موسكو واثقة من أن كازاخستان ستتعامل مع الوضع الحالي، وتقدم روسيا وأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي الدعم، وهو ما يجب أن يفعله الحلفاء.

وقال جروشكو لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تعليقاً على تصريحات بوريل بشأن المساعدة العسكرية لكازاخستان من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نحن على ثقة من أن حلفاءنا وأصدقائنا الكازاخستانيين سوف يتعاملون مع المشاكل التي نشأت.... تعمل روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المساندة وهو ما يجب أن يفعله الحلفاء".

وأشار إلى أنه سيكون من الجيد أن يعترف الغرب بدور روسيا في حفظ السلام؛ قائلاً: "سيكون من الجيد، أن يدرك الغرب ما هو واضح في نهاية المطاف؛ أوقفت روسيا النزاعات، وترجمتها إلى قنوات تسوية سياسية سلمية. وأينما حل العسكري الروسي حل السلام".

