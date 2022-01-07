مانشستر سيتي يفتتح مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة سويندون تاون

يفتتح فريق مانشستر سيتي مشواره في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي اليوم بمواجهة فريق سويندون تاون.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام سويندون تاون على ملعب كاونتي فراند اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إصابة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق بفيروس كورونا.

وذكر نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة بيب جوارديولا ومساعده مانويل ليلو بفيروس كورونا.

وأوضح بيان مانشستر سيتي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل النادي وصلت إلى 21 حالة ( 14 موظفا و 7 لاعبين من الفريق الأول).

وأشار بيان السماوي، أن رودولفو بوريل سيتولى مهمة قيادة مانشستر سيتي في الرحلة إلى سويندون.