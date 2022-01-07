في الكاتدرائية.. الشوباشي: الرئيس السيسي قال كلاما لطالما انتظره جيلي منذ فترة بعيدة| فيديو

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عن دلالات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح ، خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد بالأمس .

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، خلال لقائها لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلاما لطالما انتظره جيلها من فترة بعيدة ، مسترسلة :" طول الفترات اللي فاتت مكنش فيه قيادة مهتمة بوحدة المصريين" .

وأضافت " الشوباشي " أن أفضل ما في صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يتابع بشكل دائم، وهي صفة انتقلت لكافة المسؤولين في الدولة ، موضحة أن الرئيس أكد خلال زيارته أن الحلم هو الأمل ، والعمل هو البناء.

و شارك الرئيس السيسي، أمس، في احتفالية عيد الميلاد المجيد، المقامة في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهنأ الرئيس، أقباط مصر بالخارج، بمناسبة عيد الميلاد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس السيسي: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".