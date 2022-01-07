روسيا: تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا و787 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تسجيل 16 ألفا و735 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية، بارتفاع عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 15 ألفا و316 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في عموم البلاد إلى 10 ملايين و618 ألفا و35 إصابة.



وأشار المركز - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة.. لافتا إلى تسجيل 787 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 314 ألفا و604 أشخاص.



وأضاف أن العاصمة الروسية سجلت 3694 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 1291 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 899 إصابة خلال ال(24) ساعة الماضية.



ولفت البيان إلى أن 22 ألفا و35 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتعافين في روسيا 9 ملايين و645 ألفا و712 شخصا.

