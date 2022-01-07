قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة .. اعرف الأماكن والمواعيد

لتنفيذ بعض أعمال المترو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق ( كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار - عزبة جبريل - كفر نصار).

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ، أن قطع المياه يستمر لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة ، وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق ٨/ ١ /٢٠٢٢ .



وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمترو الأنفاق، وذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة:الامر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق المنصورية.

الخط الساخن



وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.