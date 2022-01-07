أوامر بفتح النار بالتزامن مع وصول القوات الروسية.. ماذا يحدث في كازاخستان؟

وصلت بعض القوات الروسية إلى كازاخستان أمس الخميس، تلبية لطلب رئيس البلاد قاسم توكاييف، وسط استمرار الاحتجاجات العنيفة هناك، بالتزامن مع ارتفاع حدة التوترات بين الشرطة والمتظاهرين، وسماع أصوات النيران في مدينة ألماتي، وانتشار أنباء تفيد بسقوط قتلى.

وكانت الساحة الرئيسية بالعاصمة، شهدت اشتعال نيران في أبنية حكومية، بعدما القى الرئيس توكاييف باللوم على من وصفهم بـ "الإرهابيين"، والذي تلقوا تدريبا بالخارج، مناشدا في خطابه عبر التليفزيون الرسمي، الأربعاء الماضي، منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا تقديم الدعم، ويضم هذا التحالف كلا من روسيا وكازاخستان ودول الاتحاد السوفيتي السابق بيلاروس وطاجيكستان وأرمينيا.

أسباب المظاهرات في كازاخستان

تشهد كازاخستان، مظاهرات احتجاجية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وأكدت قوات الأمن سقوط كثير من عناصرها، بسبب الاضطرابات التي سقط فيها عشرات القتلى من المتظاهرين، يأتي هذا بالتزامن بارتفاع حدة المظاهرات بشكل سريع، أثار دهشة المحللين السياسيين في العالم، وارجع البعض أن التظاهرات قد لا يكون سببها هو مجرد ارتفاع أسعار الوقود فقط.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات حول ما يحدث في كازاخستان، من مظاهرات، وأسبابها، خلال السطور التالية.

الأحد .. بداية المظاهرات في كازاخستان

بدأت المظاهرات، عندما قررت الحكومة رفع أسعار البترول المسال، والغاز، الذي يستخدمه الكثير من المواطنين في سياراتهم، بما أدى لارتفاع أسعار باقي السلع الاستهلاكية، مما أدى إلى اشتعال المظاهرات يوم الأحد، وبحلول الثلاثاء كانت قد انتشرت المظاهرات في باقي البلاد وشهدت صدامات كثيرة مع الشرطة.

وبشكل سريع، تحولت هذه المظاهرات إلى تبادل العنف بين الشرطة المتظاهرين، ولجأت وقتها لاستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد الآلاف من المحتشدين في أكبر مدن كازاخستان ألماتي.

الأربعاء .. خطاب الرئيس

بحلول يوم الأربعاء، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وقطعت خدمات الانترنت في أجزاء عديدة من البلاد، ولكن استمر المتظاهرين في الشوارع، مما دفع الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف لإلقاء خطاب محاولا تهدئة الأوضاع، ووعد بعودة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه من انخفاض حفاظا على استقرار البلاد.

جاء رد المتظاهرون على هذا الخطاب، على ما هو متوقع، و اجتاحوا مكتب عمدة ألماتي، ونهبوا المحال التجارية، واضرموا النار في السيارات بالشوارع، رغم حل الحكومة للأزمة وإعادة أسعار الوقود إلى ماكانت عليه، ولكن لا يبدي المتظاهرون أي نية لمغادرة الشوارع.

مطالب المتظاهرين

لا يبدو لهذه المظاهرات قيادات واضحة، وبحسب مراقبين، فقد حدد بعض النشطاء 5 مطالب أساسية وهي كالتالي:

تغيير حقيقي للحكومة.

إجراء انتخابات مباشرة لحكام المقاطعات

عودة دستور 1993 والذي حدد فترات الرئاسة وسلطات الرئيس

عدم اضطهاد النشطاء المدنيين

السماح بشغل مناصب لشخصيات لا تربط بينها وبين النظام الحالي علاقة

الخميس .. وصول روسيا

وصلت قوة تابعة لروسيا إلى كازاخستان تلبية لطلب من رئيس البلاد، قاسم توكاييف، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وسمع أصوات نيران المدافع الرشاشة في مدينة ألماتي، أكبر مدن البلاد، وتحدث مسؤولون عن تزايد عدد القتلى.

الجمعة .. أوامر بالاشتباك

أمر رئيس كازاخستان قاسم توكاييف، اليوم الجمعة، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار، وقال توكاييف في خطاب نقلته قناة "خبر 24" الكازاخستانية: "أعطيت الأمر لأجهزة إنفاذ القانون والجيش بفتح النار للقتل دون سابق إنذار".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، في بيان: "حتى الآن، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جمهورية كازاخستان، تم وضع مطار ألماتي تحت السيطرة الكاملة".

وأضاف أن مهام قوات حفظ السلام الروسية هي أمن القنصلية العامة لروسيا في ألما آتا وغيرها من المرافق المهمة.

من جانبها ألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد، وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن، وإصابة 18 مسلحا أخرين.