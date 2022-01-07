إصابة مواطن في حادث تصادم تريلا بعدد من السيارات على طريق "بورسعيد - دمياط"

أسفر حادث تصادم سيارة نقل" تريلا" مع عدد من السيارات الملاكي والميكروباص في حادث طريق بورسعيد دمياط عن إصابة مواطن كان داخل سيارته الملاكى بجانب الطريق بعد اصطدام التريلات بعدد من السيارات وتم نقله من خلال الإسعاف إلى مستشفى التخصصى بدمياط لتلقي العلاج اللازم وإسعافه.

كان قد وقع صباح اليوم حادث تصادم على طريق بورسعيد دمياط نتيجة لسوء حالة الطقس والشبورة المائية.

كان قد تلقي اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارا يفيد بوقوع حادث بطريق بورسعيد دمياط تصادم حيث اصطدمت سيارة نقل عدد من السيارات الملاكي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة

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