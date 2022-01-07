بعد تصريحات الري.. روشتة برلمانية لمواجهة أخطار السيول

أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالخطوات الجادة التى تتبناها الدولة فى دعم منظومة التحول الرقمي فى كافة القطاعات المختلفة، مثمنا إعلان وزارة الموارد المائية والري، عن استخدامها تطبيقات لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول والتعديات على مجري النيل.

وطالب الشوربجي عبر “صدى البلد”، الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، ورفع درجة الاستعداد الكاملة، إلى جانب حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية وإعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه، علاوة على ضرورة التأكد من توافر المعدات اللازمة لمواجهة أى تداعيات محتمل أن تحدث نتيجة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

استغلال مياه الأمطار فى ري الأراضي الزراعية

ونوه عضو زراعة النواب بضرورة الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار المهدرة، من خلال إنشاء شبكات صرف بخلاف شبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أنه سوف يتم تجميع تلك المياه من خلالها، ومن ثم توجيهها إلي الترع والمجارى المائية لري الأراضي الزراعية.

وعقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، وعدد من المتخصصين بقطاع التخطيط ، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمى ، وإستعراض موقف تطبيقات المتابعة التى قام مهندسى الوزارة بإنشاؤها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه وفي إطار مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى وتحقيق المتابعة المستمرة لمختلف مشروعات الوزارة ، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول والتعديات على مجري النيل.