علاج أكثر من372 مريض بالقافلة الطبية بقرية الجراولة بمطروح

أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح انتهاء أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الجراولة بمركز مطروح ، والتي أستمرت لمدة يومان.



وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واضاف أن القافلة قامت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٣٧٢ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.



وأشارالى أن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة-أنف و أذن كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط،



وقدم الشكر و التقدير للدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.

وأوضح أن القافلة تأتى في إطار حرص القيادة السياسيةعلي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة و السكان و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

قافلة طبية بمطروح

قافلة طبية بمطروح