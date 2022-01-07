قبل انطلاق أمم إفريقيا.. إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى . وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبرايرا.

ويتواجد منتخب مصر المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا:



مصر x نيجيريا، الثلاثاء 11 يناير (السادسة مساء)

مصر x غينيا بيساو، السبت 15 يناير ( التاسعة مساء)

مصر x السودان، الأربعاء 19 يناير ( التاسعة مساء)