عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق أمم إفريقيا.. إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

صدى البلد

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى . وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبرايرا.

ويتواجد منتخب مصر المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا:


مصر x  نيجيريا، الثلاثاء 11 يناير (السادسة مساء)

مصر  x غينيا بيساو، السبت 15 يناير ( التاسعة مساء)

مصر  x السودان، الأربعاء 19 يناير ( التاسعة مساء)

الحضري ا المنتخب الوطني الكاميرون أمم أفريقيا أبو جبل

ترشيحاتنا

زوجة ثانية لسمير غانم وطلاق إيمي وحسن الرداد.. لماذا تطارد الشائعات أسرة الفنان الراحل؟

منافس الأهلي.. فرمان حكومي يحرم صن داونز من جماهيره في دوري الأبطال

وزير الأوقاف: الإسلام دين الحضارة والرقي والذوق السليم

سعر سكودا كودياك موديل 2021 في الإمارات

التخطيط: 21,1 مليار جنيه استثمارات حكومية بشمال وجنوب سيناء في خطة العام الجاري

خطيب المسجد الحرام: السعيد من اتقى واهتدى في سره وعلنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل انطلاق أمم إفريقيا.. إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

الجبلاية تفرض العزلة على محمد بركات في اجتماع كيروش

جنيهان حد أدنى.. تعرف على الرسوم الشهرية للوحدات السكنية والتجارية بقانون المخلفات الجديد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قبل كأس الأمم.. محلل أداء منتخب مصر يعلن رحيله إلى جنوب أفريقيا

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

محمد يحيى: جلست على المقهى 6 ساعات لمقابلة عمرو دياب.. فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

فيديو جراف.. ما قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة بالجن؟

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ