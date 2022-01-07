الجيزة تحول منطقة الزرايب بالبحر الأعظم لممشى حضاري.. فيديو

تمكنت محافظة الجيزة، خلال شهور في إجراء تحول جذري وحضاري في منطقة كانت يعاني مواطنيها من وجود أماكن تربية المواشي والأغنام بها وما يتبعه من وجود مخلفات وذلك بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة .

قامت المحافظة بإزالة كافة التعديات على الطريق العام إشغالات المحال العامة والجزارة وتمهيد الطريق وإنشاء أرصفة المشاة وأحواض زراعات خضراء ودعمها ببعض الأشجار الجمالية وأعمدة الإنارة وإضاءات الليد الأرضية، لتتكامل الصورة الحضارية لأعمال التطوير التي يشهدها الطريق بالكامل .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصحاب المحلات والجزارة بالحفاظ على ما تم إنجازه وعدم التعدي على الطريق أو وضع حواجز مع التشديد علي رئيس حي جنوب بضرورة المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .