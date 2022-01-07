استنفار بالمنطقة الاثرية لاستقبال أفواج سياح ومصريين في عيد الميلاد المجيد

تشهد المنطقة الأثرية بالجيزة، حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال زيارات الافواج السياحية والمصريين للاهرامات وابو الهول خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت مباحث السياحة والآثار برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة القوات الأمنية بمحيط المنطقة بالكامل التي تستقبل منذ أمس افواج لسياح روسيين قادمة من الغردقة وشرم الشيخ لزيارة الاهرامات وابو الهول ضمن برنامجها في مصر.

ونشر مديرية أمن الجيزة باشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن خدمات أمنية بأرجاء المحافظة ومحيط المتنزهات والحدائق لاستقبال الزائرين من الاخوة الاقباط للاحتفال بالعيد.

وتنتشر الدوريات الامنية على مدار اليوم بمختلف الشوارع للحفاظ على استقرار و دفعت ادارة مرور الجيزة بالخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات في الشوارع والمحاور الرئيسية.