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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظة دمياط

عودة الحركه المرورية بالطريق الدولي "دمياط - بورسعيد"

حادث طريق بورسعيد
حادث طريق بورسعيد دمياط

تمكنت إدارة مرور دمياط، من إعادة الحركه المرورية بالطريق الدولى دمياط_بورسعيد وفتح الطريق  عقب رفع السيارات المحطمة نتيجة الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم نتيجة اصطدام سيارة نقل كبيرة"تريلا"  بعدد من السيارة المتوقفه بجانب الطريق بسبب الشبورة المائية .

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، بالتنسيق مع اداره مرور دمياط ، برفع السيارات الملاكى  والميكروباص  التى تعرضت  لاتلاف بعد اصطدام تريلا  بهم علي الطريق الدولى  بورسعيد _دمياط بالقرب من الكارثة.


كان قد تلقي اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارا يفيد بوقوع  حادث بطريق بورسعيد دمياط  تصادم حيث اصطدمت سيارة  نقل عدد من السيارات الملاكي.


 كان قد صرح مصدر أمني لـ "صدى البلد" أن حادث الطريق الدولى بورسعيد _دمياط والذى وقع صباح اليوم نتيجة سوء حالة الطقس ووجود شبورة مائية على الطريق نتج عنها اصطدام تريلا بعدد ٦ سيارات ملاكى وميكروباص  كانت  تقف بجانب الطريق في انتظار تحسن حالة الطقس إلا أن التريلا جاءت مسرعة وقامت بالاصطدام  بالسيارات ونتج عن ذلك إتلاف 6 سيارات وإصابة مواطن.

 

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دمياط بورسعيد الشبورة الحركة المرورية الأجهزة الامنية

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