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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أِشخاص خلال إنقلاب سيارة بالطريق الزراعي في بني سويف

حادث
حادث

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، إثر حادث انقلاب سيارة اجرة ميكروباص أمام قرية الشيخ عبد الله بالطريق الزراعي الواسطى بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة 


تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بمركز ناصر أمام قرية الشيخ عبد الله بدائرة مركز ناصر، والذي وجه بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى 

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.
وتبين أن الحادث أسفر عن 3 مصابين وهم: محمد مصطفي طه، ٤٦ سنة، مهندس، مقيم مركز ناصر، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن مع كدمات وسحجات بالجسم، و شيماء حسن محمود، ٢٩ سنة، مقيمة مغاغه بمحافظة المنيا، ربة منزل، مصابة كدمات وسحجات بالجسم  وشريف جمال الدين عبد الله، 45 سنة، سائق مقيم مركز الواسطى، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

بني سويف محافظة المنيا عيد الميلاد المجيد محافظ بني سويف مساعد وزير الداخلية وزارة الصحة وزير الداخلية

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