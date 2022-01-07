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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القيادة السياسية حريصة على وحدة الصف المصري

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة في كل المناسبات والأعياد الوطنية التأكيد على وحدة الصف المصرى، وأن المصريين جميعهم نسيج واحد، ولن يستطيع أحد أن ينال منهم، واتضح ذلك جليا فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه من أبرز الرسائل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية بعيد الميلاد إيمان القيادة السياسية بمبدأ المواطنة ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فضلا عن حرصه على ترسيخ الوحدة الوطنية بين النسيج المصرى.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تعي جيدا أهمية التفاف المصريين وتوحد رايتهم وأن أي محاولات للتفرقة بين أبناء مصر لن تفلح أبدا في ظل تلاحم وتمسك المصريين وإدراكهم الكامل بأهمية وجودهم دائما على قلب رجل واحد، مهنئا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

وأضاف النائب أن حديث الرئيس عن الجمهورية الجديدة وأنها بمثابة الحلم والأمل وجمهورية العمل وستكون بادرة وباكورة الدولة الحديثة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحول كبير في الدولة المصرية بعد كم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

مصر البابا تواضروس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الادارية

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