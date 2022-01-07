بدء استقبال الأعمال المشاركة في الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بالقاهرة

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، عن بدء استقبال أعمال المخرجين الفلسطينيين وصناع الأفلام الفلسطينيين للمشاركة في الدورة الخامسة لأسبوع للفيلم الفلسطيني بالقاهرة ، ضمن فئات: الفيلم الوثائقي الطويل والقصير، والروائي الطويل والقصير.

وتعلن السفارة عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة غرة يناير الجاري ؛ على أن يكون صناع الفيلم من حاملي الجنسية الفلسطينية، أو أن يتناول الفيلم القضية الفلسطينية.

وتقدم طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة [email protected]، وذلك في موعد أقصاه 15 من يناير الجاري .