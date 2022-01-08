بعد إقراره من البرلمان.. 5 أهداف لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء الماضي، نهائيا على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كان قد سبق الموافقة عليها في المجموع في وقت سابق.

وكان من ضمن هذه التشريعات؛ مشروع القانون الخاص بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويضع مشروع القانون ضوابط لاستخدام التكنولوجيا المالية من قبل مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، كما يمنح هيئة الرقابة المالية سلطة الإشراف على مجال التكنولوجيا المالية.

وفيما يلي نستعرض أهداف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية:

1. استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

2. حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

3. اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية

4. استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.

5. استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.