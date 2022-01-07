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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس ومليون جنيه غرامة مع المصادرة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون القطن

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تضمنت تعديلات قانون الاحكام الخاصة بالقطن المصري، والتي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، عليها نهائيًا، فرض عقوبات رادعة على مغازل القطن المخالفة للقواعد، ضمانا للردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن.

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أكد القانون، ضرورة إثبات جميع المغازل كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.  

وحال مخالفة النصوص السابق ذكرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،  فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

تكمن أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.

مجلس النواب مليون جنيه القطن المصري حنفى جبالى المستشار الدكتور حنفى جبالى

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