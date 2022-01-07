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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة : تنفيذ 8 مدارس حقلية بـ5 محافظات أول أسبوع من يناير

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ ٨ مدارس حقلية في ٥ محافظات: سوهاج وأسيوط والشرقية والغربية والبحيرة.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل معهد بحوث الارشاد الزراعي، المنسق العام للمدارس الحقلية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.

وأشار المنسق العام للمدارس الحقلية، انه تم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير تنفيذ فاعليات الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد ٨ مدارس حقلية، شملت عدد 2 مدرسة حقلية لمحصول القمح،  عدد ٢ مدرسة حقلية لمحصول البصل،  عدد ٢ مدرسة حقلية لمحصول البسلة،  و عدد ١ مدرسة حقلية لمحصول البطاطس،  ومدرسة حقلية للإنتاج الداجنى.

واشار الى انه قد  شارك في تنفيذ فاعليات هذه المدارس خبراء من معاهد بحوث: الإرشاد الزراعى،  و المحاصيل الحقلية،  ووقاية النبات،  وأمراض النبات، والبساتين،  والإنتاج الحيوانى،  والمعمل المركزى لبحوث الحشائش. بالإضافة إلى مهندسى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بمديريات الزراعة.

وأوضح حيمري أن  هذه الأنشطة تأتي استمرارا لأنشطة المدارس الحقلية التى بدأها مركز البحوث الزراعية في شهر ديسمبر الماضى، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى على مستوى ٢٢ محافظة من محافظات الجمهورية، لتنفيذ عدد ١٧٠ مدرسة حقلية، لافتا الى أنه تم تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد ٣٥ مدرسة حقلية لمختلف المحاصيل خلال شهر ديسمبر (القمح، الفول البلدى، البسلة، البطاطس، الطماطم، الفراولة، البصل،  قصب السكر،  نخيل البلح،  الخيار ).

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الزراعة : تنفيذ 8 مدارس حقلية بـ5 محافظات أول أسبوع من يناير

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