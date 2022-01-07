تاه في العاصفة لمدة 9 ساعات.. راكب يدفع غرامة لشركة أوبر بعد عودته من مأساة

يدفع بعض الناس مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات النقل أحياناً، لكن ما حصل رجل في الولايات المتحدة مشركة أوبر لم يكن مألوفاً.





ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، قام آندرو بيترز برحلة باستخدام منصة خدمة النقل «أوبر» من مطار دولس الدولي، ولكن سرعان ما علقت السيارة في عاصفة لساعات.



مع الطرق الجليدية والكثير من زحمة المرور، نتج من فاتورة الرحلة التي استغرقت تسع ساعات مبلغ مذهل مقداره 600 دولار.

لم يكن كل من الرجل الذي كان عائداً من سان فرانسيسكو، وسائق «أوبر»، على دراية بالطقس المقلق عند بداية رحلتهما معاً.



وقال بيترز «كان الأمر مخيفاً نوعاً ما... لم يكن لدينا أي طعام أو ماء».



وبينما طلبت منه «أوبر» في البداية 200 دولار، قال بيترز، إنه تم تحصيل 400 دولار إضافية منه لاحقاً؛ مما رفع فاتورته إلى 600 دولار في المجموع. وأوضح «ما زلت أحاول العثور على شخص ما للتحدث معه لفهم سبب شعورهم بأنهم يستطيعون توجيه اللوم إليّ».



وفقاً لموقع «أوبر» الإلكتروني «قد تتسبب حركة المرور الكثيفة في أن تستغرق رحلتك وقتاً أطول من المتوقع وتعويض سائقك عن الوقت الإضافي، وقد تتغير الأجرة».



لحسن الحظ بالنسبة للراكب، يبدو أنه سيستعيد نقوده. في بيان أُرسل إلى وكالة «أسوشييتد برس»، قالت «أوبر»، «لقد أعدنا المال لبيترز بعد هذه التجربة المروعة، ويسعدنا أنه عاد مع السائق إلى المنزل بأمان». وأكدت الشركة أن أجر السائق لن يتأثر أيضاً.