عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تاه في العاصفة لمدة 9 ساعات.. راكب يدفع غرامة لشركة أوبر بعد عودته من مأساة

اوبر
اوبر

يدفع بعض الناس مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات النقل أحياناً، لكن ما حصل رجل في الولايات المتحدة مشركة أوبر لم يكن مألوفاً.
 

txt

أوبر تكشف عن أول سيارة أجرة شاركت في إنتاجها مع Arrival

txt

تأجيل دعوى سائقي التاكسي لحظر أوبر وكريم لجلسة 19 يناير المقبل


ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، قام آندرو بيترز برحلة باستخدام منصة خدمة النقل «أوبر» من مطار دولس الدولي، ولكن سرعان ما علقت السيارة في عاصفة لساعات.

مع الطرق الجليدية والكثير من زحمة المرور، نتج من فاتورة الرحلة التي استغرقت تسع ساعات مبلغ مذهل مقداره 600 دولار.

 

لم يكن كل من الرجل الذي كان عائداً من سان فرانسيسكو، وسائق «أوبر»، على دراية بالطقس المقلق عند بداية رحلتهما معاً.

وقال بيترز «كان الأمر مخيفاً نوعاً ما... لم يكن لدينا أي طعام أو ماء».

وبينما طلبت منه «أوبر» في البداية 200 دولار، قال بيترز، إنه تم تحصيل 400 دولار إضافية منه لاحقاً؛ مما رفع فاتورته إلى 600 دولار في المجموع. وأوضح «ما زلت أحاول العثور على شخص ما للتحدث معه لفهم سبب شعورهم بأنهم يستطيعون توجيه اللوم إليّ».

وفقاً لموقع «أوبر» الإلكتروني «قد تتسبب حركة المرور الكثيفة في أن تستغرق رحلتك وقتاً أطول من المتوقع وتعويض سائقك عن الوقت الإضافي، وقد تتغير الأجرة».

لحسن الحظ بالنسبة للراكب، يبدو أنه سيستعيد نقوده. في بيان أُرسل إلى وكالة «أسوشييتد برس»، قالت «أوبر»، «لقد أعدنا المال لبيترز بعد هذه التجربة المروعة، ويسعدنا أنه عاد مع السائق إلى المنزل بأمان». وأكدت الشركة أن أجر السائق لن يتأثر أيضاً.

أوبر خدمات الناس مبالغ رجل الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

من الهواء.. تقنية جديدة لتتبع الحيوانات المهددة بالانقراض

فقد الأمل في العثور على عروس فتزوج من روبوت بمواصفات خاصة

طريقة أوروبية..سيدة تطعم الحمام في شوارع الزمالك

هندي يدعي «كوفيد» يروي تجربته في العيش خلال الوباء

تلسكوب صيني يكتشف المجال المغناطيسي المتداخل بين النجوم

لأول مرة.. استخدام الكلاب للكشف عن المصابين بـ كورونا في المدارس

بطريقة مبتكرة.. محمد يبحث عن شريكة حياته في شوارع لندن

لمكافحة كورونا.. كمامة بمروحة ومصفاة في معرض لاس فيجاس

ترشيحاتنا

بسبب ارتفاع حالات الإصابات.. تسارع وتيرة إنتاج اختبارات كورونا في فرنسا.. فيديو

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح بوجوده في قائمة أفضل لاعب في العالم

شكري يتلقى اتصالا من نظيره الهندي للتهنئة بالعام الجديد وبحث مواصلة دعم العلاقات الثنائية

أخبار السيارات|مقارنة بين تويوتا بيلتا و إم جي 5 موديل 2022.. سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2012

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 6 إصابات كورونا في صفوف المنتخب .. واستدعاء 3 لاعبين احتياطي

الكاف : استخدام تقنية "الفار" في جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية

ليس الحضري وأبوجبل فقط .. 4 حالات كورونا جديدة فى منتخب مصر

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

بيان عاجل من الداخلية السعودية بعقوبات مشددة بعد تزايد إصابات كورونا

كورونا واستقالة.. ارتباك في معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

دقيقة و25 ثانية خربت بيتي.. كيف دمر فيديو الرقص حياة مُعلمة الدقهلية؟

أبو جبل بعد إصابته بفيروس كورونا: المصائب لا تأتي فرادى.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

دموع وأحزان في عزاء الفنان الراحل أحمد الحجار

دقيقة و25 ثانية خربت بيتي.. كيف دمر فيديو الرقص حياة مُعلمة الدقهلية؟

20 صورة من حفل هيثم شاكر في شرم الشيخ

فيديو

حاول القفز فوق حاجز التذاكر هربا.. قصة وفاة شاب في مترو نيويورك

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

إلهام شاهين تثير الجدل في صلاة جنازة مها أبو عوف.. فيديوجراف

فيديو جراف| لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ