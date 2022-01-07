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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يفتتح ملاعب التنس الأرضي بعد تطويرها

مجلس إدارة نادي سموحة
مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات

افتتح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات 6 ملاعب تنس أرضي  بعد الإنتهاء من إحلالها وتطويرها كمرحلة أولى لتطوير جميع ملاعب التنس الأرضي بالنادي والتي يبلغ عددها 11 ملعباً.


وشهد حفل الافتتاح جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتكريم نخبة من لاعبي ولاعبات النادي فضلاً عن تكريم فريق الرواد وعدد من أبناء اللاعبين المتوفين.

وقام مجلس إدارة نادي سموحة  بتكريم  الراحل الكابتن حسن زكريا مسؤول الملاعب و الراحل الكابتن محمود أبو المجد وتسلم التكريم نجليهما. 
وكرم أيضا مجلس إدارة نادي سموحة  لاعبي منتخب مصر : "ماريا فهمي، مريم ياسر عطية، جنى حسام صلاح، سما حسن هنداوي" ، والمدير الفني"محمد حسن علي" .


ومن فريق الرواد تم تكريم "على جاد الله، على غنيم، عمرو غنيم، مؤمن الديب، حاتم الشاذلي، مجدي عبد الحميد، وكابتن العربي" بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المؤثرة في اللعبة داخل النادي وهم : "مصطفى لاشين، إبراهيم ذكي، محمد الخوانكي، هاني أنور، أحمد حسن، عبد العزيز أحمد، حمدي عزت، سعيد حنا، شوقي جلال، فريد الشيمي، رجب حسن، أحمد عفت، محمد يونس، عادل راضي، سعد حمادة، عمرو خضير، على غالية، عزت محفوظ، أحمد صالح، محمد غباش، عبد الفتاح سليم، عاطف بديوي، حسن عبد الباقي، ناصر يحي، أحمد الجوهري،كابتن عبد الوهاب، أحمد فضالي، عاطف عبد العزيز، عبد المنعم إسماعيل، محمد الألفي، صالح جمعة، جمال الجوهري، نادر عارف، حسام الجنايني، محمد متولي، ممدوح متولي، ومروان جابر".


وأعرب المهندس عبد الفتاح حمودة عن جزيل شكره وتقديره لمجلس الإدارة والسيد رئيس النادي؛ لإهتمامهم بتطوير الملاعب التي كانت تحتاج لصيانة منذ سنوات بالرغم من عمليات التطوير المستمرة التي كانت تتم على يد غير المختصين، ولكن مجلس الإدارة مشكوراً لإتمام عمليات التطوير هذه المرة تحت إشراف فني وهندسي؛ مما جعل الملاعب تتم وفقاً للمعايير المطلوبة.


وفي ختام فعاليات الإفتتاح قدم فريق التنس درعاً خاصاً لرئيس نادي سموحة وليد عرفات تقديراً لدوره ومجهوداته في دعم الفريق.

التنس الارضي نادي سموحة مجلس إدارة سموحة وليد عرفات

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