محتجون يسقطون تمثال نزارباييف أول رئيس لـ كازاخستان مع اضطراب ألماتي

اجتاحت كازاخستان أعمال شغب جماعية، حيث خرج الناس إلى الشوارع احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود في 2 يناير في الجزء الغربي من البلاد.

وانتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ ذلك الحين.

وفي ألماتي، تصاعدت الاضطرابات إلى أعمال شغب عنيفة، حيث اشتبك مسلحون مع الشرطة وهاجموا مكتب رئيس البلدية.

وظهر على الإنترنت يوم الجمعة مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر هدم نصب تذكاري لرئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف في مدينة تالديكورجان.

ويظهر في المقطع شاحنة تجر التمثال من على قاعدتها ، فيما كان حشد من المتظاهرين يصرخون ويهتفون للسائق.

وعندما يسقط النصب التذكاري على الأرض، يمكن رؤية الناس يركضون نحو التمثال ويضربونه بالعصي.

يقع تالديكورجان بالقرب من العاصمة القديمة ألماتي، والتي شهدت أعمال شغب عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث هاجم مسلحون أجهزة إنفاذ القانون واقتحام مكتب رئيس البلدية.

وبحسب السلطات ، قُتل عدد من ضباط الشرطة وأصيب أكثر من 200 خلال الاشتباكات.



ولمعالجة الأزمة ، طلب الرئيس قاسم جومارت توكاييف المساعدة من حلفاء كازاخستان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO).

ويرسل التكتل قوات حفظ سلام لحراسة أهداف استراتيجية في البلاد ، في حين أن الشرطة والجيش الكازاخستاني يعيدان النظام في المدن التي ضربتها أعمال الشغب في البلاد.