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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|مقارنة بين تويوتا بيلتا و إم جي 5 موديل 2022.. سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2012

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

مقارنة بين تويوتا بيلتا و ام جي 5 موديل 2022|صور

تحتد المنافسة بين العديد من كبري علامات صناعة السيارات في العالم لجذب أكبر عدد من المستهلكين، الأمر الذي ينعكس على التجهيزات الداخلية والتقنيات المستخدمة من قبل كل شركة، وبالطبع تنوع الفئات المطروحة لضمان الفوز في المنافسة، ومن بين أبرز المنافسين في فئة الـ سيدان، وهما سيارتي تويوتا بيلتا و ام جي 5 موديل 2022.

 

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2012| صور

اكتسبت طرازات كيا في الشارع المصري خاصةً بسوق المستعمل ثقة الكثيرين، بسبب القوة والرفاهية التي تحملها، بجانب توافر قطع غيارها، خاصة الإصدارات كبيرة الحجم مثل كيا سبورتاج موديل 2012 التي تناسب الكثير من العائلات.

 

لمحبي السيارات العائلية.. تويوتا راش موديل 2022 |صور

تعتبر النسخة تويوتا راش موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات العائلية المشاركة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة إلى تصميمها الداخلي الذي يتسم بالرحابة، وحجمها الخارجي الكبير نسبيًا، بينما تضم حزمة من التجهيزات الخاصة بكل فئة.

 

سيارة تويوتا سيليكا مزودة بمحرك هوندا S2000 | صور

أصبحت السيارات المعدلة تحظى بشعبية كبيرة مؤخراً بفضل من تحصل عليه من إضافات وتعديلات مميزة تجعلها تأخذ صف السيارات الخارقة عالية الأداء، حيث يميل العملاء دائماً لطلب المزيد من القوة والتميز عن غيرهم بالإضافة لعشاق السيارات الكلاسيكية التي يتم إحياءها مجدداً وزراعة محركات حديثة في داخلها.

 

BMW 7 Series موديل 2023 تحصل على ترقيات بقوة 560 حصان | صور

يقترب الجيل التالي من BMW الفئة السابعة من الاكتمال ويتوقع أن يظهر المنتج النهائي في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2022، حيث ألمحت صور التجسس التي نشرها موقع Motor1 والصور التشويقية التي نشرتها BMW إلى لغة تصميم جديدة جذرية للواجهة الأمامية، مع بعض الابتكارات التقنية، كما يمكن أن يكون هناك نموذج هجين رئيسي جديد قادم أيضاً.

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