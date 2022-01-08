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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم صحة القليوبية تنظم قافلة طبية في طوخ

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة فى القليوبية اليوم السبت قافلة طبية بإحدى قرى مركز طوخ وذلك فى اطار القوافل العلاجية التى تنظمها المديرية على مستوى قرى المحافظة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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وتضم القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال والباطنة والجلدية والنساء والعظام والجراحة ومعمل للأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية المختلفة وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا. 

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع المدرسة اليابانية بـ بنها


كما تضم القوافل خدمة إصدار التقارير الطبية لمرضى الأمراض المزمنة وصرف الأدوية لهم ، وكذلك تنظيم لقاءات للتثقيف الصحي بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.


من ناحية اخرى تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية أعمال البدء في رصف شارع المدرسة اليابانية بمدينة بنها وذلك بحضور حمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها.


واشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها شملت تطوير شوارع فريد ندا وطراد النيل وكورنيش النيل وممشى نهر النيل وشارع كلية التجارة وشارع النساج عند كلية العلوم وشارع 10 بمنطقة الفلل وشارعي المدرسة اليابانية والمكفوفين وخلف مجلس مدينة بنها، بالإضافة إلى شارع شرق الاستاد، ومستشفي الامل، وكذلك أعمال الرصف بطريق خط 12 وخط 13 ومدخل بنها القبلي وكفر الجزار دملو وطريق قرية سندنهور وطريق الرملة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 226 مليون جنيه.


وكان محافظ القليوبية قد تفقد أعمال النظافة بشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ الطريق الدائري وتفقد أعمال التوسعة التي تتم بالطريق ووجه المحافظ نائبي الحي بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وازالة اي تراكمات والتنسيق مع الشركات المنفذة لتزليل العقبات والمشكلات.


كما تفقد محافظ القليوبية أيضا محور الفريق العصار وشدد المحافظ علي اعمال النظافة كما تم ضبط عدد 4 سيارات كارو تفرز القمامة بالشوارع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين كما تفقد المحافظ محور وكورنيش ترعة الاسماعيلية وتم ضبط 3 سيارات ملاكي بدون ترخيص يستخدمها اصحابها في بيع الملابس والأحذية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل ادارة المرور. 


تأتي الجولة ضمن جهود المحافظة بالنهوض بمستوي النظافة بمدينة شبرا الخيمة تزامنا وتماشيا مع أعمال التطوير التي تم بها والتي من أهمها تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء كورنيش ترعة الاسماعيلية وانشاء محور شركات البترول.


وشدد محافظ القليوبية علي ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات اولا بأول سواء من الشوارع أو من المحطة الوسيطة وتفعيل وحدات المتابعة لرصد اي مخالفات والزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة القاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين. 

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