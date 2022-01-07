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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة .. أبي أحمد يجتمع مع وزراء حكومته في موقع سد النهضة

ابي احمد يجتمع بحكومته
ابي احمد يجتمع بحكومته في سد النهضة لأول مرة

اجتمع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد بالحكومة، لأول مرة، في موقع سد النهضة في إطار تقييم الـ100 يوم لجميع الوزارات والمؤسسات.

وبحث الاجتماع الذي تم اول امس الاربعاء، بحسب التلفزيون الرسمي في اديس ابابا، تقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى خلال الـ100 يوم الماضية، وتحديات الاقتصاد في ظل ما تشهده إثيوبيا من حرب شمالي البلاد ضد جبهة تحرير تيجراي.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فتسوم أسفا، خلال الاجتماع أداء الاقتصاد والتحديات التي تواجه إثيوبيا اقتصاديا.

وقالت إنه على الرغم من صعوبة الوضع في البلاد، فقد حقق قطاع الاقتصاد الكلي تقدما جيدا خلال الـ100 يوم الماضية.

وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، تم تحقيق عائدات مالية بلغت أكثر من 800 مليون دولار في الـ100 يوم الأولى عن طريق التصدير.

ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الاقتصاد قد حقق نتائج جيدة، إلا أنه واجه العديد من التحديات بسبب الحرب التي تشهدها إثيوبيا في الشمال.

سد النهضة اثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جبهة تحرير تيجراي

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