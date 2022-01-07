لأول مرة .. أبي أحمد يجتمع مع وزراء حكومته في موقع سد النهضة

اجتمع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد بالحكومة، لأول مرة، في موقع سد النهضة في إطار تقييم الـ100 يوم لجميع الوزارات والمؤسسات.

وبحث الاجتماع الذي تم اول امس الاربعاء، بحسب التلفزيون الرسمي في اديس ابابا، تقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى خلال الـ100 يوم الماضية، وتحديات الاقتصاد في ظل ما تشهده إثيوبيا من حرب شمالي البلاد ضد جبهة تحرير تيجراي.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فتسوم أسفا، خلال الاجتماع أداء الاقتصاد والتحديات التي تواجه إثيوبيا اقتصاديا.

وقالت إنه على الرغم من صعوبة الوضع في البلاد، فقد حقق قطاع الاقتصاد الكلي تقدما جيدا خلال الـ100 يوم الماضية.

وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، تم تحقيق عائدات مالية بلغت أكثر من 800 مليون دولار في الـ100 يوم الأولى عن طريق التصدير.

ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الاقتصاد قد حقق نتائج جيدة، إلا أنه واجه العديد من التحديات بسبب الحرب التي تشهدها إثيوبيا في الشمال.