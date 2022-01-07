وليد سليمان لـ كهربا : نار الأهلي ولا جنة أي فريق تاني | فيديو

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه من الإلتحاق بأي فريق في الدوري المصري خلال الفترة القادمة.

وقال كهربا خلال تصريحاته على فضائية ام بي سي مصر، إن الدوري المصري مميز ولكن الأهلي فريق كبير من يدخله فهو الأهم بين لاعبي مصر والقارة الإفريقية.

وأضاف أن، سعد سمير هو اللاعب الأقرب له بين لاعبي النادي الأهلي، وهو كان عون وسند خلال فترة جلوسي على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي، وافتقدته بعد رحيله إلى نادي فيوتشر.

وأكمل:" سعد ساعدني كثيراً معنوياً عندما كنت أجلس على مقاعد البدلاء وهذا كان دافع قوي لي خلال فترة عدم مشاركتي مع الفريق الأول للاهلي في البطولات.

واستمر: سعد لم يطلب مني نهائياً التعاقد مع نادي فيوتسر، هو يعرف توجهاتي بأنني لا أريد أن ارتدي قميص أي نادي في الدوري المصري بعد النادي الأهلي.

وأشار كهربا إلى أن، وليد سليمان لاعب الأهلي وكابتن الفريق قال له بعض الكلمات التي سكنت قلبه ولم تتغير منذ فترة، وهي:" نار الأهلي ولا جنة أي فريق ثاني".