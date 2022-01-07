عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا: نفسي أقعد في الأهلي لآخر يوم بعمري

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

قال محمود عبد المنعم كهربا، إنه يتمنى البقاء فى النادي الأهلي، ولكن المفاوضات مازالت مستمرة بين النادي التركي والأهلي ووكيل أعماله.

وأضاف كهربا في تصريحات ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: “نفسي أقعد لآخر يوم فى مشوارى الكروى فى النادي الأهلي وممشيش منه أبدا، ولكن المفاوضات شغالة وغصب عن الواحد اللي ربنا عايزه هيكون، ومعرفش الأمور هتمشي ازاى الفترة الجاية".

وتابع: “مفيش لاعب بيحب أنه يقعد إحتياطي، خاصة أني كنت بلعب لاعب أساسي لفترة طويلة، وهي الكورة كدا دايما والمدير الفني بيبقي ليه وجهة نظر وتقبلتها”.

محمود عبد المنعم كهربا النادي الأهلي كهربا

ترشيحاتنا

كهربا عن وعلاقته بموسيماني: بعمل اللي عليا ولكن فيه ناس بتتكلم كتير

دولة عربية تسجل أكثر من 7000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أمم إفريقيا|مصر ونيجيريا مواجهات حافلة بالإنجازات .. وكفة التاريخ موزونة بين المنتخبين

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

أعراض مرضية.. بيراميدز : مسحة طبية جديدة لـ إبراهيم عادل واستدعاء حمدي

عزاء بـ مصلى سيدات| وقف إمام بـ أوقاف الغربية عن العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

أكثر من 6 إصابات كورونا في صفوف المنتخب .. واستدعاء 3 لاعبين احتياطي

بعد الإعارة لـ تركيا.. كهربا يظهر في لقاء تليفزيوني الليلة

ليس الحضري وأبوجبل فقط .. 4 حالات كورونا جديدة فى منتخب مصر

الكاف : استخدام تقنية "الفار" في جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية

ضياء السيد ومحمد شوقي يقودان مخطط تمرد زيزو على الزمالك

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري ينهار في جنازة والد صديقه هشام عباس

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

فيديو

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

حاول القفز فوق حاجز التذاكر هربا.. قصة وفاة شاب في مترو نيويورك

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

إلهام شاهين تثير الجدل في صلاة جنازة مها أبو عوف.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ