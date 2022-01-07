كهربا: نفسي أقعد في الأهلي لآخر يوم بعمري

قال محمود عبد المنعم كهربا، إنه يتمنى البقاء فى النادي الأهلي، ولكن المفاوضات مازالت مستمرة بين النادي التركي والأهلي ووكيل أعماله.

وأضاف كهربا في تصريحات ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: “نفسي أقعد لآخر يوم فى مشوارى الكروى فى النادي الأهلي وممشيش منه أبدا، ولكن المفاوضات شغالة وغصب عن الواحد اللي ربنا عايزه هيكون، ومعرفش الأمور هتمشي ازاى الفترة الجاية".

وتابع: “مفيش لاعب بيحب أنه يقعد إحتياطي، خاصة أني كنت بلعب لاعب أساسي لفترة طويلة، وهي الكورة كدا دايما والمدير الفني بيبقي ليه وجهة نظر وتقبلتها”.